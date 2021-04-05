Певец из Татарстана Фирдус Тямаев на своей странице в «Инстаграм» сообщил, что очередной его концерт в Башкортостане отменили.

Он приложил фото ответ представителей площадки, где должно было пройти мероприятие. И отметил, что билеты продавались за месяц, проблем не было.

«На ваше письмо о предоставлении концертного зала Дворца молодежи, сообщаем, что на 25 апреля не представляется возможным, так как на данную дату запланировано студенческое мероприятие», - говорится в обращении.

Певец не отчаялся и сообщил, что все равно приедет с концертом к публике, не в этот раз так через год или два.

«Большое спасибо зрителям, проживающим в Башкортостане! Преклоняюсь перед вами! Уважаю и люблю вас, скучаю», - написал Тямаев.

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