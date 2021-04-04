Жителям Казани с 14 апреля по 30 апреля предоставится редкая возможность полюбоваться самым древним за историю человеческих наблюдений звездопадом. Поток Лириды - одно из самых красивых астрономических явлений, и в Казани будет отлично видно метеорный дождь, отметил директор Казанской обсерватории Юрий Нефедьев.

Лучшим временем для наблюдений будут являться ясные ночи, лучшее время, говорят ученые, - 23 часа. Именно в это время с неба будет падать до 18 звезд в час, а потому даже неопытным наблюдателям не составит труда успеть загадать желание.

Впервые звездопад Лириды был упомянут в исторических документа более 2,5 тысяч лет назад. Но ранее это был очень сильный звездный поток. Сейчас звезд падает намного меньше.