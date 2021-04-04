В Казани девушка получила тяжелые травмы после удара током на железной дороге.

18-летняя спортсменка и ее подруга совершали пробежку на Горьковском шоссе, на пути у них оказался вагон. Девушки решили его перелезть, и одной из них это удалось. Когда вторая взобралась на вагон, ее ударило током: электричество и сильный дождь спровоцировали происшествие.

Пострадавшая, как сообщает "ТИ", в тяжелом состоянии, у нее ожог 50% тела и травма головы.

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