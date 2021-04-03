Жители Казани жалуются на провалы асфальта: в яму угодила очередная машина. Как сообщили в соцсетях горожане, легковушка провалилась в ЖК "Светлая Долина".

"Вот так и живем. Зря я в Казань переехал. В Ялте упадок, но такого не видел за 40 лет. ЖК Светлая Долина", - написал автор сообщения.

На фотографии видно, что под одним из колес просело асфальтовое покрытие, машина провалилась одной стороной. Примечательно, что в комментариях казанцы обсуждают не дорожную проблему, а факт переезда автора поста из Крыма в Татарстан. Однако на пострадавшей машине можно заметить московские номера.

"В Ялте море, фрукты, климат хороший. Смысл был менять все это на Казань?"

"От человек с Ялты переехал ) парадокс )", - пишут горожане, параллельно сравнивая дороги в регионах.

Владелица машины также рассказала, как все обстояло.

"В Казани, по адресу Натана Рахлина 7б ночью в 03:15 поступило смс на ватсап от неизвестного номера с фото моей машины, под которой провалился асфальт. Утром в 7:11 по номеру 112 я оставила заявку, вскоре поступил звонок от сотрудника Гибдд, объяснив ситуацию, мне сказали вызывать участкового и все фиксировать, далее убирать авто на эвакуаторе. Позвонила в управляющую компанию 21 век, приехал мастер через час и сказал что территория не наша. Участкового я жду уже 4 часа, ни от кого кроме сотрудников ГИБДД вызовов не поступало. Сейчас приезжали сотрудники водоканала, посмотрели люк, который находится на зелёной зоне и сказали что это не наша вина, ливневка", - пояснила она.

Напомним, за нынешнюю весну это не первый подобный случай: недавно авто попало в западню из-за прорыва канализации.