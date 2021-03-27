В Казани на улице Братьев Касимовых произошла коммунальная авария, которая привела к аварии дорожной. Как рассказали в социальных сетях очевидцы происшествия, инцидент засняли около дома №45Б.

Из-за того, что текущие по дороге потоки воды размыли асфальтовое покрытие, в ловушке оказался автомобиль КИА. Двумя колесами он попал в глубокие ямы на дороге, которую не так давно ремонтировали. Чтобы выбраться, водителю потребовалась помощь.

Сотрудники "Водоканала" сразу после того, как машину вытащили, занялись устранением аварии, провалившийся асфальт также восстановят.

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