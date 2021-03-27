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Из-за прорыва канализации в Казани под машиной размыло асфальт

27.03.2021, 13:28 78 1 prokazan.ru

В Казани на улице Братьев Касимовых произошла коммунальная авария, которая привела к аварии дорожной. Как рассказали в социальных сетях очевидцы происшествия, инцидент засняли около дома №45Б.

Из-за того, что текущие по дороге потоки воды размыли асфальтовое покрытие, в ловушке оказался автомобиль КИА. Двумя колесами он попал в глубокие ямы на дороге, которую не так давно ремонтировали. Чтобы выбраться, водителю потребовалась помощь.

Сотрудники "Водоканала" сразу после того, как машину вытащили, занялись устранением аварии, провалившийся асфальт также восстановят. 

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Дороги
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комментарии

Горожанин
0
27 марта 2021
13:35
да уж, день не задался у кого-то)

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Кому-то будет больше, а кому-то меньше: в России по-новому начнут давать пособия на детей
06:00, 11.03.2021
Госдума одобрила закон, который будет освобождать некоторых чиновников от наказания за коррупцию
19:00, 10.03.2021
Женщина узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от отчима, не пережила позора и умерла
13:39, 10.03.2021
Роскомнадзор замедляет работу «Твиттер» в России: временно перестали работать сайты ряда ведомств
10:57, 10.03.2021
Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
17:30, 06.03.2021
Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
14:10, 06.03.2021
Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
07:45, 06.03.2021
К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
07:15, 06.03.2021
Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
09:45, 05.03.2021
Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это