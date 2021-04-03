Жительница Иркутска разделась на улице, чтобы привлечь внимание к коммунальным проблемам. Фото опубликованы в социальных сетях.
Девушка в неполном комплекте нижнего белья с различными табличками в руках сфотографировалась на фоне городских проблем, в основном, это ямы на дорогах.
В комментариях одни пользователи поддержали идею, другие раскритиковали девушку, а третьи подсказали, где еще надо сфотографироваться с табличкой.
"Пусть сфотографируется с нашим мэром и губернатором, вот две самые большие проблемы нашего города и области", - пишут местные жители в соцсетях.
Напомним, ранее блогер из Казани сфотографировалась в огромной луже на дороге Куюки - Богородское.
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комментарии
Фолликул может искривиться да, да вполне закономерно.