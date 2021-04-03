Блогер из Казани Лейла Лерон, теперь Лерон-Бахмутова, рассказала в своем "Инстаграм", как легко получить татарский вкладыш в паспорт.

По ее словам, в МФЦ, куда она пришла за заменой паспорта, сотрудницы не сразу смогли пояснить, что нужно сделать, но оказалось, что все довольно просто.

"Всё есть! Вкладки для нашей Республики закуплены на 2 млн рублей с лишним. Они есть. Мы можем их просить.

Да, в МФЦ ничего не знают. Все друг у друга спрашивают «у тебя такое было? а что делать?» Но в итоге надо написать заявление в свободной форме и вот за 300₽ и две недели ожидании я с новым паспортом",- пишет девушка.

Напомним, ранее блогер попыталась "выгнать" с Баумана нахальных аниматоров в костюмах коней и зебр.