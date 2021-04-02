Полицейские Новосибирска разыскивают мужчину, который в школьном дворе напал на девочку с ножом и отобрал у нее телефон. Об этом сообщает главное управление МВД по области.

По сообщениям полицейских на данный момент устанавливается личность нападавшего. Мужчина с предметом похожим на нож, повалил на землю девочку, а после отобрал телефон и скрылся.

В ГУМВД сообщают, что на вид подозреваемому 30-35 лет, рост – около 180 сантиметров, неславянской внешности. Ведется розыск преступника.

К другим новостям:

- Страшная находка: недалеко от Казани местные жители обнаружили несколько трупов животных.

- Стало известно, из-за чего загорелся трамвай №1 в Казани.