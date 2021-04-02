Недалеко от поселка Куземетьево в Казани местные жители обнаружили несколько трупов животных – собак и лисы. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
«Рядом с трупами животных остались следы снегохода. Вероятнее всего это дело рук охотников, которым нужна была шкура. Живодеров уже ищут», - написали жители.
В комментариях пользователи были шокированы страшной находкой.
«Нет зверя хуже, чем человек. Очередное тому доказательство»
«Надо всегда помнить, что не одно зло не остаётся безнаказанным»
«Разрешение на ружья дали, а мрт мозга забыли провести»
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«Собак жалко».
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