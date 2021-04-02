2 апреля в Казани на улице Дементьева загорелся трамвай №1. На место выезжали сотрудники МЧС. Позже в МУП «Метроэлектротранс» рассказали, что стало причиной произошедшего.
«Причиной возгорания стал посторонний провод, заброшенный неустановленным лицом на электролинию, за который зацепился пантограф трамвая. В результате произошло замыкание и возгорание контактной сети», - отметили представители МУПа.
На данный момент поврежденный вагон буксируют в депо. В 12:10 после ремонта контактной сети движение трамваев восстановлено.
По факту произошедшего прокуратура Казани начала проверку.
«Будут установлены причины и обстоятельства инцидента, а также проверит соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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