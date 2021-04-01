Начало апреля не очень радует жителей Татарстана весенней погодой. Так, синоптики вновь предупредили о сильном ухудшении погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

«С 18:00 1 апреля до 18:00 2 апреля на территории Татарстана местами ожидаются сильный ветер 15-17 м/с. В Казани ночью и утром туман», - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, 2 апреля днем будет +7…+8 градусов, пасмурно, ночью +3…+4 градуса, пасмурно.

3 апреля днем +4…+6 градусов, ночью +2 градуса, вечером небольшой дождь.

К другим новостям:

- «Надеюсь, их увезли на эвакуаторе»: в Казани очевидцы заметили, что на платной парковке все машины без номеров.