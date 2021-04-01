В сети появилось видео, как в Казани на платной парковке все машины стояли без номеров. Среди всех машин всего одна стояла с номерами.

«Ходят слухи, что на парковке в центре Казани по ул. Мусы Джалиля нет почти ни одной машины с номерами», - подписал ролик подписчик.

В комментариях жители высказали возмущение.

«Земля общая, а парковка платная»

«С номерами таксист приехал»

«Несчастные получатели денег за парковку ездят и плачут»

«Надеюсь, как в Москве начнут эвакуировать»

«Так это самые бедные слои населения, понять и простить»

«Большая красная, та же картина».

К другим новостям:

- На месяц в Казани ограничат движение по участку Оренбургского тракта. С чем это связано.