В соцсетях появилась информация, что в Казани эвакуировали сотрудников из здания исполнительного комитета.

«Замечено скопление экстренных служб. Днем на электронную почту исполкома столицы Татарстана пришло письмо о заложенной в здании бомбе. Персонал сразу же эвакуировали. Сейчас на месте работают экстренные службы, идет проверка помещений», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев на момент публикации новости не поступало.

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