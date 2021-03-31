В Татарстане ночью ожидается сильная метель с ухудшением видимости. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Так, 31 марта и ночью 1 апреля 2021 года в Татарстане и Казани метель, ухудшение видимости 1-2 км. Днем 1 апреля сильный юго-западный ветер с порывами 17-22 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, 1 апреля днем будет +4 градуса, дождь, ночью +4 градуса, небольшой дождь.

2 апреля, днем +6…+7 градусов, ночью +2…+4 градуса, небольшой дождь.

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