В Зеленодольске жильцы пострадавшего от взрыва дома начали забирать личные вещи из квартир. Об этом сообщает пресс-служба района.

31 марта в городе начал работу штаб, где специалисты оказывают поддержку, в частности по допуску в свои квартиры, чтобы забрать вещи. На данный момент это могут сделать собственники квартир до 5 этажа включительно.

«Жителей запускают поочередно в сопровождении спасателей. Для остальных сотрудники МЧС сначала обеспечат безопасный вход. После этого часть дома с 5 по 9 этаж будет разобрана и восстановлена. Сейчас некоторые из пострадавшего дома живут в санатории, кто-то перебрался к родственникам», - говорится в сообщении.

Также гендиректор УК, которая обслуживает пострадавший дом, отметил, что с марта и до момента заселения обратно в квартиры, им не будут выставлены счета за коммуналку.

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