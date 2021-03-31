Эксперты рассчитали оптимальный в России возраст для начала пенсионных накоплений.

С накоплениями лучше не затягивать, отмечают специалисты, начинать формировать их нужно не позже 30-35 лет. В более молодом возрасте обычно это сделать сложно, так как многие не имеют стабильной работы, ищут себя в разных сферах деятельности. В более позднем возрасте можно и не успеть создать себе "подушку безопасности" на старость.

"Кроме того, в России сохраняется значительная безработица среди молодежи. Если же начинать формировать пенсии в предпенсионного возрасте, это потребует значительных отчислений, которых у населения может просто не быть", - приводит слова представителя фонда "Центр стратегических разработок" Виктории Павлюшиной РИА Новости.

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