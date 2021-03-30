В Минздраве Татарстана сообщили еще о двух подтвержденных случаях смерти от коронавирусной инфекции.

По информации ведомства, скончались две женщины - жительницы республики 1937 и 1959 годов рождения. Вирус идентифицирован, причины смерти установлены патологоанатомом в ходе экспертизы.

Всего на 30 марта в РТ от ковида скончались 417 человек, зафиксировано почти 13,4 тысячи заболевших, из них 37 - за минувшие сутки.

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