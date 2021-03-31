В Казани полиция разыскивает водителя, который совершил ДТП на проспекте Победы и сбежал с места происшествия, бросив пострадавшую в салоне машины.

29 марта в 21:45 неизвестный на автомобиле Сhangan ехал по проспекту со стороны улицы Закиева в направлении улицы Сахарова. Предварительно он нарушил скоростной режим и врезался в преграду. В салоне машины была 34-летняя женщина, она получила повреждения, однако водителя это не остановило: он сбежал с места ДТП.

Пассажирка получила закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом тела грудины без смещения, ушиб мягких тканей области правого и левого тазобедренного сустава, ей оказали медицинскую помощь и выписали из больницы.

Очевидцев аварии Госавтоинспекция просит позвонить по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48.

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