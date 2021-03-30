«Росгосстрах Жизнь» разработала для банка «Открытие» НСЖ с генетическим чекапом

«Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам Private Banking «Открытие» новый продукт – НСЖ «Вектор здоровья». Это накопительное страхование жизни с медицинскими сервисами, защитой от критических заболеваний, возможностью пройти комплексное генетическое исследование на выявление рисков развития более чем 150 опасных заболеваний и получить персональную программу диагностики и профилактики.

НСЖ «Вектор здоровья» для клиентов Private Banking банка «Открытие» -- первый на российском рынке страхования жизни продукт, в основе которого лежит концепция 4P-медицины. Эта концепция основана на четырех принципах: predict, prevent, personalize и participant - предупреждение, предотвращение, участие и персональный подход к каждому человеку.

За первое «Р» (predict) в полисе «Вектор здоровья» отвечает генетический чекап, который поможет предсказать возможные риски для здоровья, основываясь на анализе генома. Исследование, входящее в программу, включает оценку рисков возникновения более чем 150 заболеваний.

Кроме того, анализ выявляет генетическую непереносимость пищевых продуктов и риски дефицита витаминов, а также показывает, какие лекарственные средства будут эффективны, а какие нет.

Основываясь на полученных результатах, клиенту будет предложена персональная программа диагностики и профилактики развития неблагоприятных последствий. Врач поможет скорректировать диету или порекомендует дополнительные исследования.

Регулярный медицинский чекап в лучших российских клиниках, который позволить обратить более пристальное внимание именно на заболевания, к которым есть генетическая предрасположенность, отвечает за второе «Р» (prevent).

При выборе методов диагностики и лечения специалисты будут опираться на индивидуальные в том числе генетические особенности человека, основываясь на полученной ранее информации (третье «Р» -- personalize). В случае возникновения у клиента критического заболевания для него будет организовано лечение в России или за рубежом с использованием новейших в том числе экспериментальных методов. И, наконец, четвертый принцип participant: клиент получает максимум информации о своем здоровье, о том, что с ним происходит и сам принимает все решения, основываясь на максимально профессиональной экспертизе специалистов.

В конце срока действия договора клиент полностью возвращает накопленные за срок страхования средства вне зависимости от того, заболел или нет.

«Наш новый продукт «Вектор здоровья» разработан с учетом концепции предсказательной и профилактической медицины: чем раньше человек узнает о своих рисках и генетических предрасположенностях, тем выше вероятность, что он будет следить за своим здоровьем и не допустит смертельно опасного диагноза. Программа сочетает в себе все лучшее, что может предоставить современная медицина в части предсказания, профилактики и лечения». «Вектор здоровья» – это комбинация преимуществ страхования жизни, передовых медицинских технологий и экспертизы в области организации диагностики лечения. Это оптимальное соотношение цены и набора услуг. Наши партнеры -- зарекомендовавшие себя и проверенные временем компании. Мы предлагаем инвестировать в свое здоровье. Приобретая эту программу, клиент получает полный спектр специально подобранных и высококачественных медицинских услуг, которые стоят существенно дороже, если покупать их по отдельности, а также экономию времени, что очень важно для премиальных клиентов», -- говорит директор блока маркет-менеджмент, член правления «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Договор НСЖ «Вектор здоровья» можно заключить на 7 лет в рублях с единовременным или с ежегодными взносами. Размер ежегодного взноса – от 250 000 рублей, единовременного – от 1,5 млн рублей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.