Проект закона об обязательной регистрации кошек и собак внесен в Государственную Думу. Инициаторами его стали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

Обязательная регистрация питомцев поможет оперативно находить потерявшихся кошек и собак, возвращать их законным владельцам. Также хозяин уже не сможет безнаказанно выбрать Барсика или Бобика на улицу - личность владельца будет быстро установлена, и его накажут по закону.

Службы по отлову, согласно проекту закона, не смогут больше возвращать после стерилизации животное обратно туда, откуда его отловили. Авторы инициативы предлагают запретить возвращать бесхозных животных на территории близ домов, детских учреждений, больниц - туда, где они могут представлять даже потенциальную опасность в будущем.

Предполагается, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект уже в течение этой весенней сессии. Предварительные согласования он прошел.