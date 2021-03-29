В Казани сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни и сотрудниками казанского линейного УВД на транспорте задержана 36-летняя местная жительница. Она получила посылку из Перу с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

«Внутри посылки находилось более 1,5 килограммов наркотических средств, что подтвердила экспертиза. Наркотик называется «лиана мертвых». В России состав наркотика классифицируется как нелегальное средство и находится под запретом», - отметил замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через госграницу России наркотических средств в особо крупном размере.

К другим новостям:

- Президент Татарстана поручил организовать перевозку детей в школы из пригородов.

- Было стыдно за проблемы со здоровьем: врачи РКБ спасли женщину, у которой обнаружили опухоль.