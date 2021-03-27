Мужчину, который ушел из дома и пропал, сутки разыскивали в Татарстане. Об этом сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт".

70-летний Владимир М. ушел в неизвестном направлении из дома в селе Большие Кабаны Лаишевского района. О его исчезновении заявили 25 марта, в качестве примет назвали черную куртку, черные ботинки и серую шапку. В руках у пенсионера был пакет.

Через сутки, 26 марта, в поисковом отряде сообщили, что пропавший мужчина найден, он жив. Где он находился, пока его искали, не разглашается.

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