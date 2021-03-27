В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница поселка Нагорный Советского района Казани. Она рассказала, как на нее едва не упала с крыши огромная ледяная глыба.

"Вышли на улицу и чуть не убила. Вот так люди живут, выходят из подъезда, а здесь у нас летают вот такие глыбы. Вот у нас как чистят, за что деньги платим - неизвестно. Чтобы нас убило вот такими глыбами", - говорит собеседница издания.

Инцидент произошел в доме по адресу Круговая, 14, управляющей компанией числится УК "ЖКХ Дербышки". В рейтинге портала "Открытая Казань" по выполнению заявок жителей она сейчас находится на 24 месте из 28. На "Открытой Казани" можно подать заявку на устранение тех или иных проблем в многоквартирном доме.

Напомним, в январе в Казани при очистке крыши от снега и наледи произошла трагедия: рабочего убило рухнувшей глыбой льда.