В жилом массиве «Брайт парк» на территории Приволжского района Казани присвоили названия 12 улицам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, появятся улицы Адымнар, Истэлек, Ихсан, Манзара, Замана, Ирисовая, Бэлэкэч, Сказочная, Татлы, Душистая, Яран, Бахадир.

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