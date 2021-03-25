25 марта прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту отравления угарным газом пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным МЧС, в больницу №7 доставлены женщина 1937 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Женщину 1988 года рождения и двоих малышей 2017 и 2020 годов рождения увезли в ДРКБ.

Это произошло в поселке Константиновка, в доме №80а по улице Советская. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и при наличии оснований примет меры реагирования», - говорится в сообщении.

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