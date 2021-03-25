25 марта в 08:45 в Казани произошло ДТП с участием иномарки и поезда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Оказалось, 52-летняя женщина, водитель машины «Сузуки», выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате врезалась в товарный поезд. Товарняк ехал на подъездной путь для выгрузки. В результате ДТП водитель не пострадала.

Позже было установлено, что железнодорожный переезд не оборудован шлагбаумом и подъемным устройством, при этом светофор исправен.

Теперь женщину ждет наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, либо лишение прав управления от 3 до 6 месяцев. При повторном совершении правонарушения – лишение прав управления на год.

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