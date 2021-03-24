В Казани сотрудники Росгвардии задержали пьяную уроженку Пермского края, которая подозревается в ножевом ранении сожителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд Росгвардии вместе с полицейскими выезжали по адресу улица Братьев Касимовых, где по сообщению заявителей ранили ножом мужчину. Когда сотрудники приехали в комнате был 39-летний пострадавший и его знакомая, они рассказали, что пара в состоянии опьянения стала выяснять отношения, в ходе чего женщина ударила сожителя ножом.

Сотрудникам удалось задержать нападавшую, оказалось, она была ранее судима. Женщина призналась в содеянном не сразу. Нож она спрятала до приезда полицейских, но его обнаружили в ходе осмотра. Потерпевшего отвезли в больницу.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К другим новостям:

- «Общак», воровская символика и валюта: полицейские в Татарстане задержали криминального авторитета. Что о нем известно.