23 марта в Казани произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Так, в 07:15 по предварительным данным по улице Дементьева в салоне трамвая упала 51-летняя пассажирка. После чего, в нарушение ПДД, трамвай продолжил свой путь.

В результате происшествия пассажирка получила закрытый перелом грудины.

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