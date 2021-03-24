23 марта в Казани произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.
Так, в 07:15 по предварительным данным по улице Дементьева в салоне трамвая упала 51-летняя пассажирка. После чего, в нарушение ПДД, трамвай продолжил свой путь.
В результате происшествия пассажирка получила закрытый перелом грудины.
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