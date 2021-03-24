Нападающему "Ак Барса" Артему Лукоянову пришлось извиняться. От имени болельщиков команды из Казани он попросил прощения за инцидент с гимном Башкортостана перед третьей встречей 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Встреча прошла с "Салаватом Юлаевым" и закончилась победой казанцев.

Лукоянов отметил, что искренне просит прощения от себя и болельщиков. Он подчеркнул, что республики Татарстан и Башкортостан дружат, и призвал болельщиков "Салавата" приезжать в Казань и болеть дальше за "Ак Барс", ведь для их команды "хоккей пока закончился".

Инцидент с гимном случился 21 марта. Когда вживую исполнялся гимн Башкортостана, казанские болельщики встали и начали скандировать название своей команды. В клубе это назвали "недоразумением".