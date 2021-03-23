В соцсетях жительница Казани пожаловалась на неадекватного мужчину в автобусе №49 и безучастие экипажа транспорта.

«Работа персонала ПАТП-4 шокирует. Ехали на 49 маршруте, впереди сидели мать с ребенком. На остановке заходит мужчина, то ли пьян, то ли с отклонениями и начинает снимать штаны. Весь автобус начинает возмущаться, а водитель даже не предпринял никаких действий. А мужчина так и стоял и махал своими гениталиями», - написала женщина.

В комментариях также пользователи высказали массу негодования и претензий к персоналу ПАТП.

«Зато у нас детей могут высадить без проблем»

«Могли бы и полицию вызвать»

«Водитель ведь не охранник, пора уже самим за себя стоять»

«А что в автобусе больше не было мужчин?»

«Зачем вам автобус, вызывайте такси».

К другим новостям:

- Врачи ДРКБ Казани рассказали о состоянии мальчика, который прыгнул из окна школы.