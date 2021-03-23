Инцидент произошел в середине января – мальчик спрыгнул с 4-го этажа школы. После происшествия ребенка срочно доставили в ДРКБ, где врачи сделали ему сложную операцию на позвоночник. У мальчика были множественные переломы позвонков поясничного отдела позвоночника, перелом грудного отдела с неврологическими нарушениями.

После операций мальчик смог встать в полужестком корсете. Но, возможно, потребуется дополнительное оперативное вмешательство.

«На сегодняшний день можно констатировать, что ходить он будет и вскоре его жизнь вновь придёт в норму. Ему повезло», - отметили в пресс-службе больницы.

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