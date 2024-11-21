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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани обсуждают введение тарифов на вывоз снега из дворов

Сейчас тариф на содержание дворового участка не...

pixabay

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Казанские УК стали работать с населением из-за предстоящего зимнего периода.
В региональной столице Татарстана власти предложили людям возможность самим оплачивать вывоз снега с площадок около дома. Цена услуги - около 300 рублей ежемесячно.

Сейчас тариф на содержание дворового участка не закрывает потребность в его полной очистке. За денежные средства, которые выделяются, не получается нанять дворников. На это требуются еще деньги, пишет «Татар-информ».

В случае, если жители согласятся, то цена в платежке увеличится приблизительно на 300 рублей в месяц. Однако у каждого дома будут разные ценники.

Ранее мы писали о том, что в Казани за 500 млн рублей построят дамбу в «Новой Портовой». Строительство дамбы станет частью масштабного редевелопмента территории старой промышленной зоны Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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