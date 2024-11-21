С начала 2024 года управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Татарстана отмечает случаи выполнения подрядных работ до подписания официальных контрактов. Среди таких нарушений — ремонт зданий КНИТУ-КАИ и установка шумозащитных экранов на мосту «Миллениум», выполненная компанией «Главтатдортранс», подведомственной Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики. Об этом сообщили на пресс-конференции ведомства.

Заместитель руководителя ФАС Татарстана Алмаз Яфизов отметил, что выполненные до подписания договоров работы вызывают юридические и административные последствия. «Штукатурку не снимешь, экраны тоже. Однако такие контракты можно оспорить через суд, если их заключили с нарушениями. Закупки мы отменяем, ведь если работы уже выполнены, зачем их повторно закупать?» — пояснил он.

По его словам, в случае с шумозащитными экранами на мосту «Миллениум» штраф в размере 50 тысяч рублей был наложен на должностное лицо. Однако ФАС до сих пор не располагает данными о том, кто именно выполнял работы.

Примечательно, что установка экранов обошлась в 82,5 миллиона рублей, но эта сумма не была оплачена. «В соответствии с нашим предписанием оплатить такие работы невозможно», — подчеркнул Яфизов.

Напомним, монтаж первых шумозащитных экранов, высотой четыре метра, начался в августе. Согласно техническому заданию, их общая протяженность составляет 680 метров. Эти конструкции предназначены для снижения уровня шума на перегруженной транспортом магистрали с 80 до 50 децибелов, соответствуя санитарным нормам. Установку завершили осенью текущего года.