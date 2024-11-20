Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

Татарстан — в тройке лидеров по развитию науки и технологий

Прогресс быстро меняет наши города. Но всегда ли одинаково? И раз уж республику признали одним из лидеров в этой сфере, то самое время устроить мини-путешествие.

Редакция PROKAZAN совместно с оператором Т2 посетили несколько точек в регионе, чтобы проверить их технологичность. А еще спросили, что думает о нашем маршруте ChatGPT. Посмотри, куда технологии добрались, а где еще пишут на папирусе.

Набережные Челны

Первыми в нашем маршруте были Набережные Челны. Город, где производят известные Камазы, автобусы, туалетную бумагу, откуда родом знаменитая команда «Камаз-Мастер».

Общественный транспорт в Челнах разнообразен — большие синие автобусы, маршрутки и даже трамваи. Ходили слухи, что в Челнах есть метро, но оказалось, что это лишь арт-проект одного из дизайнеров. Но если все-таки нужно поймать общественный транспорт, то его можно отследить через приложение. Вы точно заметите, как разогнался здесь мобильный интернет. Если, конечно, в вашем смартфоне стоит sim-карта t2, ведь недавно оператор провел рефарминг и еще сильнее разогнал сеть. Скорость увеличилась на 50% — красивая цифра, а результат еще круче.

Мнение ChatGPT про Набережные Челны

«Здесь используются современные технологии автоматизации, роботизации, а также активно внедряются цифровые инструменты в производственные процессы. На заводах КАМАЗа функционируют линии с участием промышленных роботов, а также развиваются направления по созданию электромобилей и беспилотных автомобилей».

В точку. Роботов в Челнах можно встретить даже в кафе — например в «Компоте», куда нам посоветовали зайти на обед. Робот может забрать со стола посуду и даже принести ваш заказ.

Если говорить про «цифру», то в городе есть большой IT-парк, построенный вслед за казанским. И с заполняемостью у него нет проблем.

Нижнекамск

В 45 минутах от Набережных Челнов расположился другой промышленный город — Нижнекамск. Если Челны были всесоюзной стройкой автозавода, то Нижнекамск — это город химиков.



Когда-то из Челнов в Нижнекамск хотели запустить трамвайную ветку, но не сложилось. Общественный транспорт тут представлен автобусами, маршрутками и трамваями.

Мнение ChatGPT про Нижнекамск

«Нижнекамск – это пример успешного симбиоза промышленности и высоких технологий. Город продолжает развиваться, привлекая инвестиции и внедряя инновации, которые делают его одним из технологических лидеров не только Татарстана, но и всей России».

Как и в Челнах, здесь мы не столкнулись с проблемами со связью даже во время поездки по трассе. В городе покрытие населения сетью 4G от Т2 здесь достигло 91%, поэтому злополучная «ешка» нам не мешала нигде.

Хоть в городе пока и нет IT-парка, но технологичные соревнования уже проводятся — например, роботы играют в футбол. Не удивимся, если именно в Челнах однажды сформируют кибер-сборную России по этому виду спорта…

Ну и пара слов про сам город — он тоже становится лучше. Например, здесь активно благоустраиваются парковые зоны. Поражают воображение муралы на многоквартирных домах — кажется, что гуляешь по галерее современного искусства.

Альметьевск

Еще пара часов — и мы в Альметьевске. Общественный транспорт в городе представлен автобусами и троллейбусами. А вот характерных для небольшого города маршруток здесь нет.

У жителей, особенно в теплое время года, есть полезная для здоровья альтернатива — в городе одна из самых протяженных сетей велодорожек не только в Татарстане, но и в России. Общая протяженность — 115 км.

Мнение ChatGPT про Альметьевск

«Альметьевск демонстрирует высокий уровень технологичности благодаря мощной промышленной базе, активному внедрению инноваций и поддержке со стороны государства и бизнеса. Город сочетает традиционные отрасли, такие как нефтяная и химическая промышленность, с передовыми технологиями в области автоматизации, цифровизации и экологической устойчивости».

Кого забыли? Ах да, роботов. В Альметьевске они следят чистотой воздуха — этот проект запустили в 2022 году. Небольшой аппарат с датчиком перемещается по городу и оценивает состояние окружающей среды.Также роботов использует Татнефть, где они помогают определять процент воды и нефти. В общем, деловому городу — деловых роботов.

Нейросеть не упомянула кое-что важное — обновленную телеком-инфраструктуру Т2. Оператор и здесь обновил оборудование, увеличив территорию покрытия населения 4G до 95%. Максимальная скорость мобильного интернета, которую мы зафиксировали в центре города — 211 Мбит/с! Хватит, чтобы быстро установить на смартфон все нужные в дороге приложения, попутно загружая свежий плей-лист.