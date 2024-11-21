Как жителям Казани быстро сдать свое жилье в краткосрочную аренду: правила от Домклик24

Сдача квартиры в аренду — хороший способ не только компенсировать расходы на нее, но и подзаработать. Сдавать в аренду можно на долгий или на короткий срок. Второй вариант, уверены эксперты, выгоднее. Однако этот сегмент рынка имеет свою специфику. В Домклик24 знают, в чем кроется секрет успеха.

Эксперты говорят, большинство людей предпочитают искать квартиры на онлайн-площадках. Чтобы объявление о сдаче жилплощади работало в пользу арендодателя, нужно учесть важные правила.

Правило № 1. Дата и время

Как правило, поиск жилья у гостей начинается с выбора дат, в которые необходимо снять квартиру.

Онлайн-площадки предлагают удобный инструмент — календарь доступности и цен. С его помощью автоматически рассчитывается стоимость проживания, и предлагаются только квартиры свободные на указанные даты. Это освобождает стороны от созвонов и долгих уточнений — всё актуально онлайн.

— Однако важно всё время поддерживать актуальность календаря и пользоваться инструментами тарификации площадки, задавая заранее повышенные цены на высокий сезон и предлагая скидки на более свободные даты, — уточняют в Домклик24.

Еще один важный показатель — указание минимального количества ночей.

Правило № 2. Продающие фото

Гости просматривают снимки объектов, сравнивают их и выбирают тот, который понравился визуально. Наличие «продающих» фото повышает уровень доверия и спроса.

По статистике, говорят в Домклик24, гости готовы заплатить больше за опрятную и симпатичную квартиру, даже если стоимость ее выше на 30%, чем за жилье уровня «ну можно, конечно».





Правило № 3. Цепляющий текст

Каждое предложение в объявлении должно быть продуманным и информативным, чтобы привлечь внимание и вызвать интерес у целевой аудитории.

— Описание должно быть лаконичным, без грамматических ошибок и без воды. Стоит рассказать гостям о том, что их ждет: какая мебель в квартире, куда выходят окна, есть ли во дворе детская площадка, какие магазины, парки и достопримечательности поблизости, — советуют в Домклик24.

Если следовать этим правилам, уверены специалисты Домклик24, то квартира пустовать не будет. Уже вскоре могут появиться постоянные клиенты, а также те, кто последует совету знакомого либо прочитает отзывы.

Арендодателям следует помнить и о том, что сдача квартиры в краткосрочную аренду потребует определенных расходов, в том числе комиссия за размещение и оплата налогов.

Предстоит потратиться, и чтобы создать уют в квартире. Самые частые расходники: туалетная бумага, мыло, чай, кофе, сахар, соль. А еще полотенца, постельное белье, подушки и одеяла. Однако эксперты Домклик24 подсчитали, что такие расходы укладываются в 60 рублей на гостя за заезд.

О плюсах и минусах

По мнению тех, кто начал сдавать квартиры в краткосрочную аренду, состояние жилого помещения сохраняется лучше, чем при долгосрочной сдаче.

Жилье можно предоставлять гостям на время своего отсутствия, к примеру, во время отпуска.

Из минусов — времени этому бизнесу нужно уделять больше.

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