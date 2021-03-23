До конца этого года стоимость топлива может подняться на 14%. Такой негативный вариант развития событий рассматривает Независимый топливный союз страны. Там считают, что основной причиной серьезного подорожания может стать рост индексов экспортной альтернативы.

Это будет стимулом для экспортных, но тормозящим фактором для внутренних поставок. В начале года выросли на 4% акцизы на дизтопливо и бензин.

Как только начнется посевная страда, говорят специалисты, спрос на бензин существенно вырастет, и это приведет к повышению. При этом велика вероятно превышения пределов инфляции. Топливный союз со своим прогнозом обратился к Правительству РФ и настоятельно попросил принять предупреждающие меры. Эксперты считают, что уже сейчас правительство должно снизить акцизы на топлива, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

Около недели назад Кремль официально заявил, что держит ситуацию с топливными ценами под своим контролем.