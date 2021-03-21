Активисты казанских поселков Привольный и Вишневка обратились в администрацию Советского района Казани с просьбой построить для этих поселков свою школу. Сейчас в двух поселках живет около 2,2 тысяч детей. Из них половина - дошколята, а половина - школьники.

На сайте мэрии Казани опубликованы результаты этой встречи. Власти заявили, что существует возможность построить школу на улице Фиалковой. Но пока идет строительство, для детей организуют школьный автобус, ведь пока местные жители возят своих школьников группами на личных автомобилях.