Посетители поликлиники в Заинске были шокированы, когда увидели пенсионерку с большим тесаком в руках. Бабушка буднично, как будто ходит так всегда, подошла к регистратуре, получила талон к врачу, не выпуская ножа из рук. Очевидны сняли ее на видео.

Бабушка с ножом ведет себя тихо и вежливо, ни с кем не скандалит, никому не угрожает. В социальных сетях сразу начали шутить, что бабушка так перестраховывается: вдруг, кому придет в голову влезть к врачу без очереди?