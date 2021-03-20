Посетители поликлиники в Заинске были шокированы, когда увидели пенсионерку с большим тесаком в руках. Бабушка буднично, как будто ходит так всегда, подошла к регистратуре, получила талон к врачу, не выпуская ножа из рук. Очевидны сняли ее на видео.
Бабушка с ножом ведет себя тихо и вежливо, ни с кем не скандалит, никому не угрожает. В социальных сетях сразу начали шутить, что бабушка так перестраховывается: вдруг, кому придет в голову влезть к врачу без очереди?
После появления ролика в социальных сетях, на него отреагировали в Минздраве Татарстана.
Там провели свое расследование и выяснили, что старушка живет совсем рядом с медицинским учреждением, и она просто колола лед, сообщает "Реальное время". А потом бабушка решила заглянуть по пути домой в поликлинику и взять талончик на прием к врачу прямо с орудием против льда в руках.
Очевидцы сообщают, что видели пенсионерку позже, уже без ножа.
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