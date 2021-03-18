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Билайн и АДВ ищут стартапы: инвестиции в проекты составят более 60 млн рублей

18.03.2021, 14:08 0 prokazan.ru

Приоритет отдается проектам в сфере маркетинговых и рекламных технологий, заявки принимаются до 28 марта.

Билайн и коммуникационная группа АДВ объявляют о новом наборе в венчурную студию ADV LaunchPad. Компании фокусируются на стартапах на стадии идеи, но в текущем наборе студия также рассмотрит заявки от проектов более поздних стадий развития, которые смогут претендовать на инвестиции для дальнейшего развития. В партнерстве с Билайн АДВ профинансирует проекты на сумму более 60 млн рублей. Ознакомиться более подробно с программой и отзывами участников можно на сайте: https://advpad.ru/

В этом году студия планирует профинансировать порядка 15 проектов. Заявки принимаются до 28 марта.

Венчурная студия Launchpad будет развивать направления интеграции маркетинговых продуктов для клиентов группы АДВ и рынка в целом. Это позволит портфельным компаниям расти быстрее. Сегодня благодаря инвестициям АДВ и Билайн на рынке успешно работают несколько компаний в сегментах креатива (Vidi), B2B маркетинга (LeadHero, Salespilot), аналитики (Tamburin), рекламных технологий (Phygis). Несколько продуктов готовятся к запуску.

В прошлом году студия Launchpad получила более 700 заявок от потенциально перспективных стартапов.

Стартапы, прошедшие отбор, получат:

  • Еженедельные встречи и разборы прогресса с опытными менторами;
  • Более 20 экспертов Launchpad, группы АДВ и Билайн, помогающие в ключевых направлениях развития бизнеса;
  • Помощь с разработкой продукта, стратегией развития бизнеса, поиском потенциальных клиентов, привлечением следующего этапа финансирования и др.;
  • Возможность тестирования продуктов в экосистемах АДВ и Билайн.

Приоритетными направлениями для ADV LaunchPad по-прежнему остаются решения в области маркетинга и рекламных технологий, электронной коммерции, D2C-продвижения, медиа и контента, а также больших данных и искусственного интеллекта с возможностью применения к рекламным коммуникациям. Тем не менее, студия рассматривает все заявки и готова вкладываться в прорывные проекты из самых разных сфер.

Целью ADV LaunchPad является запуск перспективных стартап-проектов, разрабатывающих решения в сфере AdTech/MarTech, e-commerce, D2C-продвижения, ритейла, ТВ, медиа и контента, AI и их применения в рекламных коммуникациях.

LaunchPad – это проект группы АДВ, партнером которого выступает Beeline Innovation Lab. Команда Beeline Innovation Lab занимается поиском новых перспективных источников выручки, фокусируется на цифровых продуктах в области AdTech, Fintech, домашних и мобильных развлечений, новых продуктов для бизнеса, Интернета вещей и т.д.

AdTech – рекламные технологии

MarTech - маркетинговые технологии

e-commerce – электронная коммерция

D2C-продвижение (Direct to Consumer) – адресно к клиенту

AI – искусственный интеллект

TV - телевидение

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05:00, 01.03.2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
22:52, 28.02.2021
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
22:11, 28.02.2021
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
14:27, 28.02.2021
В ПФР рассказали, кому с начала марта 2021 года будут положены выплаты более 10 тысяч рублей
06:00, 27.02.2021
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
16:43, 26.02.2021
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
11:23, 26.02.2021
«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
10:12, 26.02.2021
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
09:54, 26.02.2021
Нейрохирург рассказал, как справиться с паническими атаками во время коронавируса
12:04, 25.02.2021
Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида
17:53, 24.02.2021
Водитель спас людей из горящего торгового центра, подогнав пассажирский автобус к зданию
14:03, 24.02.2021
В России вырастут штрафы за неповиновение силовикам на митингах
12:45, 24.02.2021
Школьница забеременела после половой связи с отчимом
10:07, 24.02.2021
СМИ: в России планируется повышение тарифов на тепло и электричество
07:01, 24.02.2021
Поздравление от возлюбленной на 23 февраля закончилось для мужчины переломом полового органа
20:48, 23.02.2021
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть
13:43, 23.02.2021
Ученые назвали вирус, который может «абсолютно точно» стать причиной пандемии с 75%-ной смертностью
06:00, 23.02.2021
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
19:58, 21.02.2021
Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
17:30, 20.02.2021
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
16:22, 20.02.2021
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге