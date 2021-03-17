В Казани волонтеры сообщили, что 21-летнего молодого человека, который пропал 9 марта, нашли. Информация появилась в группе «ЛизаАлерт».

14 марта в группе написали, что информация по пропавшему проверяется. В обед 15 марта сообщили, что его нашли. Молодой человек жив.

«Спасибо всем, кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию!», - отметили волонтеры.

Напомним, с 9 марта о казанце не было никаких вестей.

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