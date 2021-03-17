Утро среды у некоторых жителей Казани началось с незабываемой поездки в трамвае №5 на проспекте Ямашева. А все потому, что они не ехали в нем на работу и по делам, а толкали его. Видео опубликовали в сети очевидцы.

«Люди вышли из трамвая, и толкают его», - отметил очевидец. Также он предположил, что трамвай застрял в снегу.

В комментариях только в очередной раз усмехнулись над нелепостью ситуацией.

«По-моему на казанских трамваях порча»

«Зачем они на крышу полезли?»

«Опять эти ваши трамваи»

«Кажется директору этих трамваев пора на пенсию, засиделся».

Отметим, что это не первое происшествие с трамваями. Буквально вчера, 16 марта, у трамвая №4 оторвало дверь, а перед этим средняя дверь перестала закрываться до конца. Позже трамвай №4 на Гвардейской сошел с рельсов. Прокуратура уже проводит проверку по данному факту.

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