В Татарстане сотрудники Следственного комитета проверят действия судебных приставов, оставивших без средств к существованию многодетную семью. Все деньги со счета были сняты приставами в счет погашения долга за коммунальные услуги, который был погашен еще осенью прошлого года.

Приставы утверждают, что не располагали информацией о погашении долга, а потому деньги многодетной семье будут возвращены.

Однако этот процесс требует времени, а семье нужны средства на питание, на оплату ЖКУ и взнос по ипотеке.

О случившемся в СК узнали из публикаций в средствах массовой информации. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ, по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение.