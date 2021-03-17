Татарстанские производители молока уже предупредили - скоро продукция подорожает. И дело не в инфляции или жадности, просто с 1 сентября 2021 года вводится обязательная маркировка "молочки". Именно это и станет причиной роста цен.

Речь идет об обязательной маркировке "Честный знак". Она вводится на территории всей России. Генеральный директор сельхозхолдинга Татарстана "Агросила" Светлана Барсукова уверена, себестоимость литра молока может вырасти на 1,7 рубля.

Экономисты просчитали, что сейчас для маркировки нужно закупить оборудование и расходники на 50 миллионов, ежегодные траты на маркировку составят порядка 32-35 миллионов рублей. Именно эти расходы и будут причиной повышения стоимости литра молока.