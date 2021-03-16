Артиста татарской и башкирской эстрады Элвина Грея заподозрили в плагиате нового шоу. СМИ писали, что Грей украл формат шоу, позвал тех же жюри и даже состав участников по возрасту совпал.

«Для меня это заявление «Барс Медиа» стало неприятным сюрпризом. Не думал я, что друзья из Татарстана продолжат вносить деструктивизм в отношения двух братских народов. Данные проекты разнонаправлены. Проект «Яна Йолдыз» ставит своей задачей найти в Республике Татарстан новых звёзд татарской эстрады. «Яңы моң» — Международный проект, направленный на популяризацию башкирского языка в мире. Эти проекты не сопоставимы ни по качеству, ни по наполнению», - цитирует «Башинформ» Радика Юльякшина.

Также по поводу обвинений высказался гендиректор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. Он считает, что все музыкальные проекты примерно схожи, меняется только начинка.

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