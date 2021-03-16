В Казани из-за строительства метро продлили ограничение движения по улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, движение вдоль дома №34 будет закрыто до 9 мая. Там проводятся работы по выносу теплотрассы из зоны строительства метрополитена.

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