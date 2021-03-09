Компания "Ростелеком" может оказаться единственный оператором, допущенным к частотам 3,4–3,8 ГГц. Государственная комиссия по радиочастотам планирует дать допуск дочерней компании "Ростелекома" - Freshtel к тестированию работы сети 5G в метро Москвы и Казани на частотах 3,4−3,8 ГГц.

Именно этот диапазон считается лучшим для сетей пятого поколения. Пилотные зоны уже работают в Сколково, Иннополисе в Татарстане и в Эрмитаже, но полигоны испытаний новой связи следует расширять. Тогда как в мире 5G уже уверенно выходит на коммерческое использование, в России этот процесс замедлен, и планируется внедрение постепенное, до 2024 года.