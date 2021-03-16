В Самарской области завершилось расследование уголовного дела, по которому подозреваемым проходит житель Казани. 23-летний молодой выходец из Татарстана в сентябре прошлого года решил свести счеты с бывшим партнером по бизнесу и поджег его дорогой автомобиль, когда тот был припаркован у одной из улиц.

Только камеры видеонаблюдения дали зацепку правоохранителям. Так был установлен и подозреваемый, и пути его отхода. Несмотря на балаклаву на голове, личность казанца выяснили довольно быстро. Его легко опознали сам потерпевший и его супруга. Слишком уж характерной была походка жителя Казани.

Но мужчины в Самаре уже не было. Оперативникам пришлось брать командировку и ехать в Татарстан. Там и задержали поджигателя, доставили его обратно в Самарскую область для следственных действий.

Ранее не судимый молодой человек пояснил, что он поехал в Самару, чтобы разрешить давний конфликт с бизнес-партнером. Подошел к дому знакомого, но потом передумал вести разговоры и решил просто разобраться "по-пацански". Облил машину оппонента бензином и чиркнул зажигалкой. Из Самары он рванул в Марий Эл, где поджег свой мотоцикл и экипировку, чтобы замести следы.

Дело направлено в суд, вину свою житель Казани признал. В ближайшее время будет вынесен приговор.