АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчётная палата». На сайте Центробанка уже внесены изменения в реестр, и информация об отсутствии лицензии у этого банка уже добавлена. Ознакомиться с ней клиенты организации могут В Казани одним банковским учреждением стало меньше. Центробанк принял решение о лишении лицензии. Право работать потеряло. На сайте Центробанка уже внесены изменения в реестр, и информация об отсутствии лицензии у этого банка уже добавлена. Ознакомиться с ней клиенты организации могут здесь

Кредитная организация занимала 277 место среди банков России. Специализировалась на проведении расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими организациями. Эти сделки были расценены как непрозрачные, за что банк и лишили права работать дальше.

Помимо этого казанский банк нарушал законы в сфере банковской деятельности, игнорировал нормативные акты ЦБ, за последний год в отношении банка выносились предупреждения и вводились некоторые ограничения.

Сейчас в организации введена временная администрация. Она будет управлять до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

НКО "Сетевая расчетная палата" не входит в систему страхования вкладов, а потому возврат денег вкладчикам не может быть гарантированным.

Помимо банка в Казани, ЦБ ликвидировало лицензии еще трех банков, два из которых расположены в Москве.