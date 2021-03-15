Громкий скандал разгорелся после того, как выяснилось, что Министерство обороны сдавало свое ведомственное помещение в аренду устроителям эротического массажного салона. Речь идет о салоне, расположенном в Екатеринбурге на улице Куйбышева.

В полицию первыми обратились местные жители, уверяющие, что им мешают ночные недвусмысленные звуки, громкая музыка и постоянные визиты гостей на первый этаж дома.

Местные жители назвали заведение "проститутошной" и стали искать на эротический салон управу. В салоне отказываются идти на переговоры и утверждают, что не могут работать без громкой музыки - хозяин запрещает.

В процессе разбирательств было установлено, что помещение эротических дел мастерицам сдает Министерство обороны - цокольный этаж здания является ведомственным помещением.

Сейчас в Минобороны уверяют, что не знали, для чего арендаторы приспособили помещение. Представители военного ведомства направили запрос в полицию. Стражи порядка начали проводить детальную проверку. В Минобороны заверили, что салон обязательно будет выселен, если подтвердятся слова местных жителей о "проститутошной". Подобное использование помещения считается "нецелевым".