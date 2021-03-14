Полицейские Волгоградской области завершили расследование уголовного дело в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в организации притона для проституток. Об этом сообщает ГУ МВД России по области.

Установлено, что с января по август 2020 года женщина в собственном кафе организовала притон. Подсобное помещение она переоборудовала в комнату для оказания интимных услуг за деньги. Деятельность притона была пресечена в августе. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Систематическое предоставление помещения для занятия проституцией».

Теперь женщине грозит наказание до 5 лет лишения свободы. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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